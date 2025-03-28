Похолодання накриє Україну: коли різко впаде температура повітря

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні буде різке похолодання
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 29 і 30 березня
Погода в Україні через кілька днів стане суттєво холоднішою – температура повітря стрімко "поповзе" вниз.
Похолодання очікується 30 березня. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"30-го березня похолоднішає. Температура повітря вдень становитиме +9…+13 градусів. Тепліше буде на південному сході України, +14…+18 градусів, а також на Волині та Рівненщині, +11…+14 градусів", – зазначила Діденко.
Погода в Україні у вихідні
У найближчі вихідні, 29 і 30 березня, погода у нашій державі буде неоднорідною.
В суботу, 29 березня, дощі будуть йти на півдні, сході (окрім Харківщини) та південному заході. Проте на значній частині нашої держави все ж таки не очікується опадів. Температура повітря вдень становитиме +12…+18 градусів.
"Знижуватиме температуру комфорту сильний західний вітер, можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", – зазначила Діденко.
У неділю, 30 березня, хмарність збільшиться. Часом будуть дощі, більш інтенсивні опади очікуються у центральній частині України.
Погода в Києві у вихідні
У Києві в суботу опадів не очікується. Температура повітря буде в середньому в межах +14 градусів. Але в той же час буде сильний вітер.
У неділю в столиці є ймовірність дощу, температура повітря буде на рівні +10…+12 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, вдарить різке похолодання - стала відома дата раптового зниження температури. Раптове похолодання накриє нашу державу вже зовсім скоро – не варто далеко ховати теплі речі, каже синоптикиня.
Також раніше повідомлялося, що дощі з грозами накриють Україну – синоптик назвав точну дату. Погода в Україні різко зміниться – низку областей накриє дощова погода, подекуди будуть навіть грози.
Нагадаємо, шторм не відступає – магнітна буря посилилася і ось-ось почнеться нова. Ця магнітна буря може серйозно вплинути на самопочуття людей.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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