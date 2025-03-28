Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди

Погода на початку квітні буде неймовірно контрастною, розповіла Наталія Птуха.

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Погода в Україні на квітень прогноз / Колаж Главред

Погода в Україні на початку весни принесла Україні значне потепління. Чи очікувати на зливи і похолодання та якою буде погода у квітні в Україні, розповіла в інтерв'ю Главреду синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Наталія, деякі синоптики прогнозують значне похолодання в Україні наприкінці березня. Чи дійсно українцям варто очікувати значного зниження температури та похолодання?

Назвемо це похолодання коливанням температури навесні. Температура навесні може знижуватись. Деякі коливання температури можуть бути на початку наступного тижня. Зміна температури залежатиме від хмарності, особливо у денні години. Будуть атмосферні фронти з півдня та південного-сходу, і вони дещо додадуть хмарності в неділю 30 березня, понеділок та вівторок 31 березня, а також 1 квітня. Температура вдень може бути прохолодною переважно у західних та північних областях.

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31 березня у західних областях буде прохолодно. Температура буде +8 - +13 градусів.

1 квітня за рахунок дощів температура у західних та північних областях буде від +7 до +12 градусів. Прогнозуємо незначне похолодання.

На іншій території України температура залишиться в межах +13 - +16 градусів, у Південній частині буде +14 - +19 градусів на початку квітня.

Якої погоди очікувати в останні вихідні березня?

З 29 по 31 березня погодні умови в Україні будуть розвиватись по-різному. 29 березня в полі підвищеного атмосферного тиску переважатиме погода без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті будуть помірні дощі. У західних та південних областях можуть додавати дискомфорту пориви сильного вітру.

У неділю, 30 березня, на територію України зайдуть атмосферні фронти. Тому в цей день прогнозуємо невеликі та помірні дощі.

30 березня на Прикарпатті будуть помірні дощі. Щодо температури, то буде помірно тепло.

Погода на квітень 2025 в Україні / pixabay

Невеличке зниження температури прогнозуємо тільки на початок квітня у західних областях, та на півночі. Денні температури знизяться, тому що буде більше хмарності, а весняне сонце не матиме змоги прогрівати повітря.

Загалом, 29 березня вночі буде від 0 до +5 тепла, вдень від +13 до +18 градусів. У Карпатах +4 - +9 тепла.

30 березня вночі +2 - +7 тепла, на півдні +4 - +9. Вдень від +11 до + 16.

Чи чекати нам якихось аномалій на початку квітня та скільки протримаються дощі в Україні?

Морозів поки що ніяких не помітно, вони не очікуються навіть у нічні години. Вдень будуть приємні весняні температури.

Жодного циклону над Україною поки що немає, але атмосферні дощі будуть помірні. Дощі протримаються до вівторка, 1 квітня.

З 2 квітня в Україні буде вже без опадів. А от наступний атмосферний фронт в Україну прийде в п'ятницю 4 квітня. Фронт зачепить північні, частково західні та центральні області.

Наступні вихідні, 5-6 квітня, вже пройдуть без опадів.

Як розпочнеться квітень в Україні?

У понеділок, 31 березня, вночі очікується від +2 - +7 градусів тепла, на півдні +4 - +9. Вдень від +11 до + 16. Тільки в західних областях, через помірні дощі, вдень буде +8 - +13 градусів.

У вівторок та середу, 1 та 2 квітня, температура вночі буде від +2 - +8 тепла, вдень + 10 - +16 тепла. На заході та півночі квітень розпочнеться з дещо низької температури - +7 - +12 градусів.

А от у південній частині вдень буде до +19 градусів тепла.

Загалом наступного тижня очікується переважно тепла погода, без заморозків.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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