Україну накриють дощі з грозами: синоптик сказала, де буде небезпечна погода

Погода в Україні у найближчі кілька днів буде з дощами і грозами. У п’ятницю, 14 червня, короткочасні дощі з грозами охоплять більшу частину території нашої держави, крім сходу, а от у вихідні, 15 і 16 червня, опади перемістяться у східні області.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що температура повітря у пятницю буде не спекотною.
"У п’ятницю в Україні переважатиме свіже комфортне повітря із денною температурою +20…+26 градусів, на заході місцями +18…+20 градусів. У східній частині та на південному сході буде вище, +27…+31 градус. Короткочасні дощі з грозами знову відновляться і охоплять завтра більшу частину нашої території, окрім східних областей", – зазначила Діденко.
Також синоптик розповіла, що у Києві 14 червня очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря становитиме +22…+23 градуси.
"Вихідними інтенсивні дощі ймовірні у східній частині України. Спека відновиться із понеділка, з 17-го червня", – додала Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що спека почне відступати – стала відома дата різкої зміни погоди в Україні. У більшості областей температура повітря сильно знизиться й пройдуть грозові дощі, але в частині регіонів ще може вдарити +34 градуси.
Також раніше синоптик назвала дату, коли припиняться дощі й повернеться спека. Дощовий циклон скоро покине територію України, і незабаром після цього повернеться спекотна температура повітря.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що грозовий циклон посунеться – стало відомо, у яких областях України будуть зливи. Синоптики прогнозують грозові дощі у багатьох областях України. Вже з понеділка повернеться спека.
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