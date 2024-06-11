Спека почне відступати: стала відома дата різкої зміни погоди в Україні

Погода в Україні сильно зміниться – з середи, 12 червня, задуха і високі температури повітря почнуть відступати. У західних областях температура впаде до +17…+22 градусів, а на півночі триматиметься на рівні +20…+24 градуси.
У центральних регіонах температурні показники будуть сильно відрізнятися у кожній окремій області. Так, на Вінниччині буде +22…+24 градуси, на Черкащині +24…+27, на Полтавщині +26…+29 градусів, у Кропивницькому з районами +25…+28. У Дніпропетровській області буде ще спекотно – стовпчики термометрів показуватимуть +30 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.
Також вона розповіла, що спекотні температури продовжать триматися на півдні України – там будуть +30…+33 градуси, при цьому на Одещині +28…+30 градус. На сході України також затримається спека буде +30…+34 градуси.
У той же час синоптик попередила про те, що в середу майже по всій території України можуть пройти грозові зливи. Але, за її словами, вони будуть йти місцями та періодично. Також вона додала, що в окремих районах можливі град та шквали.
При цьому синоптик уточнила, що у західних регіонах дощі будуть вночі, а от вдень опадів не передбачається.
Погода в Києві 12 червня
"У Києві 12-го червня очікуються дощ та грози, місцями при грозах град та шквали! Також ймовірні сильні зливи, тому можливі підтоплення вулиць у місцях недостатньо почищених стоків та надлишку заасфальтованої території. У столиці із завтрашнього дня знизиться температура повітря, вдень передбачається проти сьогоднішніх +26, +27 градусів відчутно свіжіші +19…+21 градус", – зазначила Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою погода в Україні буде на тижні – будуть дощі, грози та спека понад 30 градусів.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – регіони накриє грозовий шторм зі шквалами та градом. Синоптики оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності.
Нагадаємо, в Україну увірвалася потужна магнітна буря – майже 7-бальний шторм. Очікується, що магнітна буря затягнеться на кілька днів.
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