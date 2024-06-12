Коли припиняться дощі й повернеться спека: синоптик назвала дату

Дощовий циклон скоро покине територію України, і незабаром після цього повернеться спекотна температура повітря.

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Погода в Україні - коли припиняться дощі й повернеться спека/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Погода в Україні у четвер, 13 червня, буде переважно без дощів у більшості областей. Дощовий циклон піде з Київщини ввечері 12 червня, а з України загалом – 13 червня.

Спека у нашій державі відновиться з найближчого понеділка, 17 червня. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

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Синоптик зазначає, що у четвер дощі з грозами пройдуть в західних областях, на Одещині та Миколаївщині. У ніч на 13 червня дощі будуть йти на Чернігівщині, Сумщині та у східних областях. В усіх інших регіонах завтра опадів не передбачається.

Температура повітря у західних та північних областях триматиметься на рівні +18…+23 градуси, у центрі +23…+27, проте на Вінниччині +20…+23 градуси. На півдні України буде +27…+30 градусів, але на Одещині – від +22 до +25 градусів. У східних областях завтра вдень буде +26…+30 градусів.

Погода в Україні 13 червня/ meteoprog

Погода в Києві 13 червня

У Києві в четвер також не очікується опадів – буде сухо і свіжо. Вдень температура повітря у столиці України становитиме +19…+22 градусів. Вітер буде північно-західний, помірний.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що спека почне відступати – стала відома дата різкої зміни погоди в Україні. У більшості областей температура повітря сильно знизиться й пройдуть грозові дощі, але в частині регіонів ще може вдарити +34 градуси.

Нагадаємо, в Україну увірвалася потужна магнітна буря – майже 7-бальний шторм. Очікується, що магнітна буря затягнеться на кілька днів.

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