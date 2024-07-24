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Україну накриють дощі та грози: у яких областях чекати на опади

Альона Вороніна
24 липня 2024, 13:08
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Погода в Україні буде переважно сухою і сонячною, подекуди температура триматиметься на рівні +32 градуси. Але в деяких областях очікуються дощі та грози.

Погода, дождь, лето
Погода в Україні - Україну накриють дощі та грози/ unsplash.com

Погода в Україні у четвер, 25 липня, буде здебільшого сухою і сонячною. У багатьох областях температура повітря знову може підійматися до рівня +30…+32 градусів.

Проте у деяких областях в цей день очікуються опади. Дощі з грозами можуть випадати у західних регіонах. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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"У четвер в Україні. У західних областях – дощі, грози, прохолода. +20…+25 градусів. На півночі – без опадів, лише на Житомирщині локальні грозові дощі. Вдень +24…+28 градусів. На сході – сухо, сонячно, +27…+30 градусів. У центральних областях – без опадів, +26…+30 градусів, на Вінниччині +23…+25 градусів. У південній частині дощ з грозою місцями можливий лише на Одещині. Протягом дня +28…+32 градуси", – зазначила Діденко.

Погода в Украине 25 июля
Погода в Україні 25 липня/ meteoprog

У Києві 25 липня очікується суха погода з температурою повітря близько +27 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні стане прохолодніше

Після посилення спеки, яке очікується в суботу і неділю, 27 і 28 липня, очікується зниження температури з понеділка, 29 липня.

"Субота та неділя справді будуть спекотнішими, але, за новими даними, у понеділок температура повітря знизиться в більшості областей України. Про безповоротне припинення спеки, звичайно, поки що не йдеться", – зазначила синоптикиня.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше стало відомо, коли повернеться нестерпна спека +37 градусів – синоптикиня назвала дату. Уже скоро знову вдарить дуже спекотна погода, але температура повітря буде зашкалювати не у всіх областях.

Також раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження – стало відомо, де влуплять грозові дощі, град та шквали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.

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