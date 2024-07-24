Україну накриють дощі та грози: у яких областях чекати на опади

Погода в Україні у четвер, 25 липня, буде здебільшого сухою і сонячною. У багатьох областях температура повітря знову може підійматися до рівня +30…+32 градусів.
Проте у деяких областях в цей день очікуються опади. Дощі з грозами можуть випадати у західних регіонах. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"У четвер в Україні. У західних областях – дощі, грози, прохолода. +20…+25 градусів. На півночі – без опадів, лише на Житомирщині локальні грозові дощі. Вдень +24…+28 градусів. На сході – сухо, сонячно, +27…+30 градусів. У центральних областях – без опадів, +26…+30 градусів, на Вінниччині +23…+25 градусів. У південній частині дощ з грозою місцями можливий лише на Одещині. Протягом дня +28…+32 градуси", – зазначила Діденко.
У Києві 25 липня очікується суха погода з температурою повітря близько +27 градусів.
Коли в Україні стане прохолодніше
Після посилення спеки, яке очікується в суботу і неділю, 27 і 28 липня, очікується зниження температури з понеділка, 29 липня.
"Субота та неділя справді будуть спекотнішими, але, за новими даними, у понеділок температура повітря знизиться в більшості областей України. Про безповоротне припинення спеки, звичайно, поки що не йдеться", – зазначила синоптикиня.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше стало відомо, коли повернеться нестерпна спека +37 градусів – синоптикиня назвала дату. Уже скоро знову вдарить дуже спекотна погода, але температура повітря буде зашкалювати не у всіх областях.
Також раніше повідомлялося, що в Україні оголосили штормове попередження – стало відомо, де влуплять грозові дощі, град та шквали.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.
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