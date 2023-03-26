Україну накриє зимове "пекло": синоптики розповіли про снігопад і мороз

Температура повітря протягом 28 – 29 березня в більшості областей знизиться до 2-5 градусів тепла, а вночі до мінусів.

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні з 28 березня різко зміниться. У країну повернеться справжня зима. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, температура повітря значно опуститься в більшості областей. Синоптики попереджають про мороз на сніг.

При цьому зниження температури очікується вже з понеділка – вівторка. Відчутно похолодає вже 27 березня на Заході, а на Сході 28-го ще триматиметься тепліша погода.

"Температура повітря протягом 28 - 29 березня в більшості областей знизиться до 2 - 5 градусів тепла, а вночі до мінусів", - зазначила Діденко.

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Крім того, Україну накриють снігопади.

Погода на 27 березня

У понеділок, 27 березня, на сході, Карпатах і на лівобережній частині України очікують дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вдень коливатиметься в діапазоні +9...+17 градусів.

В Укргідрометцентрі прогнозують у східних областях, вночі на Лівобережжі та Карпатському регіоні невеликий дощ, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, у Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/сек, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/сек.

Снігопади в Україні до кінця березня

Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони.

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