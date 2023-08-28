Україну накриє неймовірна спека: розжарить майже до +40

У західних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами.

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Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 29 серпня погода буде спекотною. Однак на території багатьох областей будуть сильні дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території всієї України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише на території Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської та Закарпатської областей.

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: ventusky

Погода на 29 серпня

В Україні 29 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують сильні дощі вночі на території Сумської області. Вдень опади будуть на території західних, Житомирської та Вінницької областей. На території інших регіонів опадів не буде.

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"Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на півдні країни до 25°, вдень 30-35°; у східних та північно-східних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: meteoprog

Температура підвищиться до майже +40

За даними meteoprog, 29 серпня температура в Україні підвищиться до майже 40 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Вінницької, Житомирської та Миколаївської областей. Там температура повітря опуститься до 21-39 градусів тепла.

Найхолодніше у цей день буде в Івано-Франківській та Сумській областях. Там температура повітря буде 18-31 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні на 29 серпня / фото: meteoprog

Погода 29 серпня в Києві

У Києві 29 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день очікується південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 16-21°, вдень 30-35°; у Києві вночі близько 20°, вдень 32-34°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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