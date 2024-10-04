Україну накриє потужний циклон: у яких областях будуть лити дощі

Погода в Україні у вихідні буде дощовою для багатьох областей. Дощі різної інтенсивності будуть йти 5-6 жовтня у західних, північних, центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини) і також на Одещині.
Таким прогнозом погоди на вихідні поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона попередила, що погоду в нашій державі у вихідні диктуватиме циклон, який прийде з півдня.
При цьому у східній частині України, в більшості південних областей та в Криму втримається суха погода.
"Температура повітря буде найвищою у східних областях та на півдні, +24…+28 градусів, найнижчою – на заході,+11…+17 градусів. У більшості областей України очікується впродовж дня +18…+24 градуси", – зазначила Діденко.
Погода у Києві 5-6 жовтня
У столиці України у вихідні будуть періодичні дощі. Температура повітря в суботу очікується в межах +18 градусів, у неділю потепліє до +22 градусів.
Також Діденко попередила, що 5 і 6 жовтня передбачаються сильні магнітні бурі.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить +8 і будуть сильні дощі – стало відомо, де в Україні різко погіршиться погода. У нашій країні продовжиться період аномально теплої погоди, але в деяких областях температура сильно знизиться і будуть опади.
Раніше повідомлялося, що Україну атакують сильні дощі – стало відомо, у яких регіонах чекати негоду. Синоптики попереджають про те, що опади будуть не лише у західних областях.
Нагадаємо, у Києві погіршився стан повітря – у всіх районах, крім одного. Медики радять жителям столиці не виходити зайвий раз на вулицю, закрити вікна та пити багато води.
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