Зливи та грози: українські регіони накриває нова буря

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде дощова погода.

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Прогноз погоди в Україні на 4 липня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 4 липня буде дуже теплою, але місцями штормовою. Синоптики попереджають про дощі та грози у багатьох областях України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня / фото: ventusky

Погода 4 липня

В Україні 4 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. Вітер в цей день буде північно-західний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура у західних та Житомирській областях вночі 10-15°, вдень 19-24° (в Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°); на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°, у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями сильна спека 35-38°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 4 липня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+37 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня / фото: meteoprog

Погода 4 липня у Києві

У Києві 4 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 16-21°, вдень 28-33°; у Києві вночі 19-21°, вдень близько 30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 4 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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