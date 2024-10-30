Влупив майже 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже потужна магнітна буря

Ця магнітна буря може погіршити самопочуття.

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Україну атакувала майже 7-бальна буря / фото: pexels

Що дізнаєтеся:

Коли закінчиться магнітна буря

Дата початку нової магнітної бурі

До якої позначки підвищиться потужність бурі

Україну атакувала дуже сильна магнітна буря. Очікувалося, що вона піде на спад, але потужність бурі раптово посилилася. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря атакувала країну ще 23 жовтня. Три дні вона була на рівні 4-х балів. 26-28 жовтня вона стала сильнішою - майже 6-бальною.

відео дня

29 жовтня потужність магнітної бурі стала майже 7-бальною. На такому ж рівні вона протримається і 30 жовтня.

Очікується, що після цього вона може піти на спад, але вже 1 листопада країну накриє нова магнітна буря. Вона буде 3-бальною. Наступна буря увірветься в країну 11 листопада з майже 5-бальною потужністю.

Україну атакувала майже 7-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 2 спалахи класу С і М. Повідомляється, що 26 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня вірогідність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 96 сонячних плям.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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