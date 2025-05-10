Україну атакує 5-градусний мороз та піде сніг: синоптики приголомшили прогнозом

Що відомо:
- Україну накрила холодна погода
- У яких регіонах литимуть дощі та буде сніг
- Де температура повітря опуститься до -5 градусів
Погода в Україні найближчими вихідними буде прохолодною. Країну накриють дощі. Про це заявила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Найближчими днями на погоду в Україні впливатиме холодна повітря маса та атмосферні фронти. Циклон, який проходив через південні області, трохи відступить і впливатиме вночі на східні, Дніпропетровську та полтавські області. Там будуть помірні дощі.
На території західних, північних, Черкаської та Вінницької областей будуть дощі. А в неділю та понеділок дощі накриють більшість регіонів. Швидкість вітру буде на рівні 5-10 м/с.
У ніч на суботу у західних та Житомирській областях, а в ніч на неділю у північно-східних областях будуть заморозки до -5 градусів.
"Вдень температура повітря буде 9-14 градусів тепла. На південному сході країни температура повітря підвищиться до +17 градусів. Найпрохолодніше буде у Карпатському регіоні. Вночі температура повітря опуститься до -5 градусів, а вдень буде 2-7 градусів тепла", - сказала Наталія Птуха.
У Карпатах очікується мокрий сніг.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.
Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.
Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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