Погода трохи змінюється: у яких областях будуть дощі

Синоптики попереджають про те, що вже скоро в Україну повернеться дуже спекотна погода.

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Прогноз погоди в Україні на 6 липня / фото: УНИАН

Погода в Україні 6 липня буде дуже спекотною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних, Житомирській, Вінницькій та Херсонській областях.

Синоптик Наталка Діденко попередила про те, що 6 червня в Україні температура повітря буде комфортною - 26-32 градуси тепла. Однак вже у неділю спека почне повертатися. Лише у північних областях температура повітря триматиметься на рівні 26-29 градусів тепла. Вже з понеділка всю Україну накриє майже 40-градусна спека.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 6 липня / фото: ventusky

Погода 6 липня

В Україні 6 липня буде невелика хмарність. Синоптики прогнозують дощі у Сумській та східній областях. Вітер в цей день буде південно-західний та північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +38

За даними meteoprog, 6 липня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+38 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 липня / фото: meteoprog

Погода 6 липня у Києві

У Києві 6 липня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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