Українцям назвали найспекотніший день: накриє пекло, заллє потужними зливами

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В Україні на початку нового тижня погода буде нестабільною, в західних регіонах прогнозуються сильні опади.

Як розповіли в Українському гідрометцентрі, 30 травня у Києві та області вдень гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

Синоптики прогнозують, що температура вночі становитиме 9-14°, у південних областях до 17°; вдень 24-29°, у західних та північних областях 19-24°.

/ Facebook/UkrHMC

Крім того, 30 травня вночі у більшості західних, Вінницькій, Житомирській, вдень у Чернігівській області сильний дощ; вночі у Чернівецькій та Вінницькій областях, вдень у північних та центральних областях гроза (I рівень небезпеки, жовтий).

/ Facebook/UkrHMC

Нагадаємо, погода в Україні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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