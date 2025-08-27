Прогноз погоди на 1 вересня: синоптик сказала, яким буде перший день осені

Ви дізнаєтеся:
У четвер, 28 серпня, Україну накриє антициклон "Mareike". Прогнозується, що погода у цей день буде сонячною та без опадів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 28 серпня у більшості областей України протягом дня очікується +25...+29℃, на півдні та заході місцями до +30℃, на Сумщині та Чернігівщині +20...+23℃.
"Вітер переходитиме на південний та південно-східний напрямки і, відповідно, температура повітря почне підвищуватися", - написала вона.
З 29 по 31 серпня в Україні очікується спека. Стовпчики термометрів, на півдні та сході в окремих районах, піднімуться до +34℃.
Погода у Києві 28 серпня
У Києві 28 серпня очікується суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів.
Якою буде погода 1 вересня
Діденко також зробила попередній прогноз погоди на 1 вересня.
За її словами, у перший день осені в Україні буде переважно сухо, лише на заході можливі локальні короткочасні дощі.
У північних та західних областях +26...+29 ℃.
У центрі та на півдні +28...+33℃, на сході +32...+35℃.
Коли в Україні стане прохолодніше
Діденко зазначає, що спека почне відступати приблизно з 4 вересня, на півдні з 7-8 вересня.
