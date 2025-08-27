Прогноз погоди на 1 вересня: синоптик сказала, яким буде перший день осені

У перший день осені дощі можливі тільки в одному регіоні України.

https://glavred.net/synoptic/prognoz-pogody-na-1-sentyabrya-sinoptik-skazala-kakim-budet-pervyy-den-oseni-10693061.html Посилання скопійоване

У яких регіонах 1 вересня пройдуть дощі / фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на 1 вересня

Коли в Україні стане прохолодніше

У четвер, 28 серпня, Україну накриє антициклон "Mareike". Прогнозується, що погода у цей день буде сонячною та без опадів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 28 серпня у більшості областей України протягом дня очікується +25...+29℃, на півдні та заході місцями до +30℃, на Сумщині та Чернігівщині +20...+23℃.

відео дня

"Вітер переходитиме на південний та південно-східний напрямки і, відповідно, температура повітря почне підвищуватися", - написала вона.

З 29 по 31 серпня в Україні очікується спека. Стовпчики термометрів, на півдні та сході в окремих районах, піднімуться до +34℃.

Прогноз погоди на 28 серпня / фото: meteoprog

Погода у Києві 28 серпня

У Києві 28 серпня очікується суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів.

Якою буде погода 1 вересня

Діденко також зробила попередній прогноз погоди на 1 вересня.

За її словами, у перший день осені в Україні буде переважно сухо, лише на заході можливі локальні короткочасні дощі.

У північних та західних областях +26...+29 ℃.

У центрі та на півдні +28...+33℃, на сході +32...+35℃.

Коли в Україні стане прохолодніше

Діденко зазначає, що спека почне відступати приблизно з 4 вересня, на півдні з 7-8 вересня.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - новини за темою

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко розповіла, що погода в Україні у середу, 27 серпня, відзначиться підвищенням температури повітря. Вдень температура повітря становитиме +22…+27 градусів, свіжіше буде лише на півночі – там очікується +19…+22 градуси.

Як писав Главред, синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт говорив, що протягом тижня погода в Україні буде прохолодною та дощовою. Водночас в регіони поступово буде повертатися спека.

Він також прогнозував, що на початку вересня в Україні очікують проходження невеликих атмосферних фронтів, які будуть спричиняти опади. При цьому температура повітря залишатиметься комфортною, в межах +23...+27 градусів.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред