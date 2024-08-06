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Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм

Ангеліна Підвисоцька
6 серпня 2024, 03:08
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Потужність цієї магнітної бурі зросла до майже 7-бальної потужності.
магнітна буря, сонце
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Вона почалася одразу після закінчення попередньої. Про це повідомляє meteoagent.

Попередня магнітна буря пішла на спад 2 серпня. Тоді вона опустилася до 4-х балів. Уже наступного дня вона знову посилилася і зросла до майже 7-ми балів. На такому ж рівні вона протрималася до 5 серпня включно.

Очікується, що 6-7 серпня магнітна буря буде на рівні 3-х балів, після чого піде на спад. Однак розслаблятися ще рано, адже 11 серпня країну накриє новий геомагнітний шторм.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 9 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 2 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 107 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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