Дощі з грозами скоро припиняться: коли в Україну повернеться спека

Погода в Україні 5 серпня буде теплою, але у багатьох областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 5 серпня дощі з грозами будуть на південному сході, заході та на території східних областей. У цей день буде комфортна температура повітря. Протягом тижня температура повітря підвищиться. А вже з 13-14 серпня в Україну повернеться сильна спека.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 5 серпня
В Україні 5 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у східних, більшості південних, західних областях. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°, у західних областях 19-24°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +35
За даними meteoprog, 5 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+35 градусів. Найнижча температура буде в Київській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+25 градусів.
Погода 5 серпня у Києві
У Києві 5 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, по Києву вночі 15-17°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що Україну накриває небезпечна погода – похолодає і будуть грозові дощі. Температура повітря по всій державі суттєво знизиться, також багато областей можуть накрити дощі з грозами, зазначила синоптик Наталія Діденко.
Також раніше повідомлялося, що дуже сильна магнітна буря атакувала країну – стало відомо, коли закінчиться цей шторм. Магнітна буря вже досягла своєї пікової потужності – майже 8 балів.
Нагадаємо, Землю накрили потужні сонячні бурі, будуть збої зі зв'язком – названо терміни. 15 спалахів сталися разом із виверженнями плазми або корональними викидами маси. Скоро потоки плазми можуть досягти Землі.
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