Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

Похолодання із заморозками і дощами накриє багато областей України у вихідні – синоптик розповів, до чого готуватися.

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Погода в Україні - вдарять заморозки -3 градуси/ фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 10-11 травня

У яких областях України найсильніше похолодає

Де будуть заморозки

Погода в Україні у вихідні, 10 і 11 травня, буде холодною, нестійкою і дощовою. Похолодання буде спричинене тим, що над Східною Європою панує холодна повітряна маса арктичного походження.

Через це в більшості областей нашої країни буде аномально низький фон температури повітря, а в нічний час навіть місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Також він попередив, що періодично в різних областях будуть йти дощі різної інтенсивності, а подекуди навіть можливі грози і дрібний град.

Більш теплі та комфортні погодні умови можливі лише на крайньому півдні України.

Погода в Україні 10 травня

У західних областях

У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 1... +6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0… -3; вдень +7… +12 градусів, на Закарпатті до +16.

У північних областях

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, часом поривчастий. Температура повітря вночі очікується в межах +1… +6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0… -3; вдень +9… +14 градусів.

У центральних областях

У центральних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 градусів, вдень +10… +15.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +3… +8 градусів, вдень +13… +18.

У східних областях

У східних областях вночі дощитиме, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями можливі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3… +8 градусів, вдень +9… +14.

Погода в Україні 10 травня/ meteoprog

Погода в Україні 11 травня

У західних областях

У західних регіонах України вночі пройдуть дощі, у Карпатах сильні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вдень очікується невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме... +6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0… -3; вдень +9… +14 градусів, на Закарпатті до +17.

У північних областях

У північних областях вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень по всьому регіону відзначатимуться невеликі короткочасні дощі. Вітер переважатиме північно-східного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2… +7 градусів, вдень +9… +14.

У центральних областях

У центральній частині країни протягом доби спостерігатиметься дощова погода, вдень місцями можливі значні опади. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3… +8 градусів, вдень +9… +14, на Дніпропетровщині до +17 градусів.

На півдні України

У південних областях та Криму вночі без опадів, вдень пройдуть дощі; в Одеській та Миколаївській областях часом відзначатимуться сильні дощі та грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі складе +5... +10 градусів, вдень +14… +19.

У східних областях

У східних областях переважно без опадів, лише вдень на Харківщині пройдуть помірні дощі. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 1... +6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0… -3; вдень +10... +15 градусів.

Погода в Україні 11 травня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, будуть мокрий сніг, заморозки і дощ – українцям назвали дату небезпечної погоди. Похолодання знову накриє Україну – синоптикиня сказала, у яких областях буде найхолодніше.

Також раніше повідомлялося, що будуть заморозки і литимуть дощі – лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода. Україну у вихідні заливатиме дощами, лише у двох областях буде суха погода. Також в нічні години можуть бути заморозки.

Нагадаємо, на Сонці зафіксовано потужне виверження – стало відомо, чи варто чекати геомагнітних бур. Фахівці продовжують уважно спостерігати за станом сонячної активності.

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