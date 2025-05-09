Будуть заморозки, литимуть дощі: лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 10-11 травня
- За яких умов можливі заморозки
- У яких областях будуть дощі, а де буде суха погода
Погода в Україні у вихідні, 10 і 11 травня, буде дощовою і прохолодною. Атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що лише на Луганщині та Донеччині у вихідні загалом переважатиме суха погода.
Також в суботу більша частина півдня теж буде без істотних опадів.
"Завтра, в суботу, найхолодніше буде в західних областях, вдень усього +7…+12 градусів та ще й з дощем. На решті території України 10-го травня +11…+15, на півдні +14…+17 градусів. У неділю практично повсюди в Україні очікується холодна погода з денною температурою повітря +9…+14 градусів, на півдні +13…+17 градусів", – розповіла Діденко.
Вона також наголосила, що у нічні години при проясненнях є ймовірність заморозків на ґрунті.
Погода в Києві у вихідні
У Києві в суботу, 10-го травня, буде невеликий дощ із проясненнями. Температура повітря максимально становитиме +13 градусів.
У неділю, 11-го травня, у столиці України задощить майже на весь день. Максимально буде +11 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, будуть мокрий сніг, заморозки і дощ – українцям назвали дату небезпечної погоди. Похолодання знову накриє Україну – синоптикиня сказала, у яких областях буде найхолодніше.
Також раніше повідомлялося, що Україну атакує потужний циклон – стало відомо, де засипатиме снігом та заливатиме дощами. Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до 0 градусів.
Нагадаємо, на Сонці зафіксовано потужне виверження – стало відомо, чи варто чекати геомагнітних бур. Фахівці продовжують уважно спостерігати за станом сонячної активності.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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