Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання

Синоптики попереджають про те, що температура повітря буде знижуватися в Україні поступово.

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Коли в Україну прийде похолодання / фото: pixabay

В Україну прийде дуже сильне похолодання. Очікуються навіть перші заморозки. Про це повідомляє ТСН.

Синоптики зазначають, що зниження температури повітря відбуватиметься поступово, раптового похолодання не буде. Перші заморозки будуть вже наприкінці вересня.

Водночас зазначається, що протягом місяця в Україні не буде затяжних злив. В Україну йде потужний антициклон, який принесе на найближчий тиждень суху та малохмарну погоду. Опади будуть лише на території західних та деяких південних областей.

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Температура повітря підвищиться до 26 градусів тепла. У Карпатах буде прохолодніше, в горах температура не підвищиться вище +20 градусів.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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