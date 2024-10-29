Вдарить похолодання, буде штормовий вітер: стала відома дата небезпечної погоди

Скоро Україну накриє відчутне похолодання. Також синоптикиня попередила про небезпечні пориви вітру.

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Погода в Україні - вдарить похолодання, буде штормовий вітер/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде суттєве похолодання

Коли в нашій державі буде штормовий вітер

Якою буде погода 30 жовтня

Погода в Україні у найближчі дні буде комфортною, проте через кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів.

З наступних вихідних, 2-3 жовтня, прийде відчутне похолодання. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. Обережно! А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада", – попередила вона.

Погода в Україні 30 жовтня

У середу, 30 жовтня, у нашій державі буде переважно хмарно. У західних областях, а також на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині пройде місцями невеликий дощ. На решті території України опадів не очікується.

Температура повітря у середу комфортною, упродовж дня 30 жовтня очікується +12…+17 градусів, на північному сході +9…+12 градусів.

Погода в Україні 30 жовтня/ windy.com

Погода в Києві 30 жовтня

У столиці України в середу також буде хмарна погода, а в окремих районах Києва навіть може бути невеликий дощ. Температура повітря залишатиметься на рівні близько +12 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україну прийде різке похолодання – стало відомо, якою буде погода у листопаді. Листопад є перехідним місяцем, що знаменує початок зимового сезону, зазначили в Укргідрометцентрі.

Також Главред повідомляв, що Україну атакують дощі та туман – синоптики попередили про небезпеку. У деяких областях синоптики прогнозують похолодання.

Нагадаємо, стало відомо, якими будуть магнітні бурі в кінці жовтня. Варто зазначити, що прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні три години.

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