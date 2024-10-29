Вдарить похолодання, буде штормовий вітер: стала відома дата небезпечної погоди

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україну прийде суттєве похолодання
- Коли в нашій державі буде штормовий вітер
- Якою буде погода 30 жовтня
Погода в Україні у найближчі дні буде комфортною, проте через кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів.
З наступних вихідних, 2-3 жовтня, прийде відчутне похолодання. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
"В другій половині тижня практично повсюди в Україні передбачається посилення вітру північних напрямків до штормових поривів. Обережно! А відчутне похолодання прийде 2-3 листопада", – попередила вона.
Погода в Україні 30 жовтня
У середу, 30 жовтня, у нашій державі буде переважно хмарно. У західних областях, а також на Вінниччині, Черкащині, Житомирщині, Київщині та Чернігівщині пройде місцями невеликий дощ. На решті території України опадів не очікується.
Температура повітря у середу комфортною, упродовж дня 30 жовтня очікується +12…+17 градусів, на північному сході +9…+12 градусів.
Погода в Києві 30 жовтня
У столиці України в середу також буде хмарна погода, а в окремих районах Києва навіть може бути невеликий дощ. Температура повітря залишатиметься на рівні близько +12 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україну прийде різке похолодання – стало відомо, якою буде погода у листопаді. Листопад є перехідним місяцем, що знаменує початок зимового сезону, зазначили в Укргідрометцентрі.
Також Главред повідомляв, що Україну атакують дощі та туман – синоптики попередили про небезпеку. У деяких областях синоптики прогнозують похолодання.
Нагадаємо, стало відомо, якими будуть магнітні бурі в кінці жовтня. Варто зазначити, що прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні три години.
Вас також може зацікавити:
- Лише люди з "орлиним" зором знайдуть 3 відмінності за 14 секунд: загадка на уважність
- Помилку на картинці знайде лише геній: на загадку дається всього 5 секунд
- "Сніжна зима" чи "снігова зима" – як правильно: якої помилки варто уникати
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред