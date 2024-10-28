Україну атакують дощі та туман: синоптики попереджають про небезпеку

У деяких областях синоптики прогнозують похолодання.

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Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: pexels

Читайте в матеріалі:

Які регіони заливатиме дощами

У яких областях синоптики прогнозують туман

Де температура повітря опуститься до +5 градусів

Погода в Україні 29 жовтня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних, східних областях та на Приазов'ї буде сильний туман із видимістю 200-500 м.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у деяких областях України будуть дощі. Протягом дня температура повітря підвищиться до 16 градусів тепла. Найхолодніше буде на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині. Там температура повітря підвищиться до +9 градусів. Відчутне похолодання накриє країну вже 2-3 листопада.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: ventusky

Погода 29 жовтня

В Україні 29 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі на крайньому заході. У західних, східних областях та на Приазов'ї буде туман. Вітер в цей день буде південно-західний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 9-14°, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 18°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +5

За даними meteoprog, 29 жовтня в Україні буде тепло та сонячно. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+17 градусів. Найнижча температура буде Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: meteoprog

Погода 29 жовтня у Києві

У Києві 29 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози синоптиків

Як повідомляв Главред, синоптик попередив про небезпеку. Погодні умови на вихідних будуть зумовлені впливом малорухомого антициклону. В окремих регіонах можливі тумани вночі та в першій половині дня.

Синоптик Укргідрометцентру Наталя Птуха попередила, що потепління триватиме воно недовго. Наступного тижня очікується похолодання.

Раніше начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко також спрогнозувала, чи чекати українцям бабиного літа.

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