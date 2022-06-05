Україну розжарить до +31°С: синоптик назвав найспекотніший день

Наступного тижня на більшій частині території України переважатиме антициклональний характер погоди, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

Як пише він у матеріалі на Meteoprog, атмосферний тиск очікується трохи вище норми. У той же час кількість опадів виявиться в межах норми, але місцями буде спостерігатися їх дефіцит.

"За рахунок надходження більш свіжої повітряної маси з північно-західної частини Європи, температура повітря в нашій країні виявиться цілком комфортною. Екстремальної спеки, а також небезпечних метеорологічних явищ не передбачається", - пише він.

Синоптик зазначив, що протягом тижня він прогнозує температуру повітря +9...+15 °С, (у південній частині до +20 °С). Вдень повітря прогріється до + 20 ... +28 °С.

Разом з тим в кінці тижня варто очікувати підвищення температури повітря. Як уточнив Кібальчич: "У четвер, 9 червня, атмосферний тиск почне повільно знижуватися, але все ще залишиться трохи вище норми. Опадів не передбачається, тільки в Одеській області, а також на крайньому заході пройдуть дощі з грозами, в основному в денний час. . Температура повітря вночі становитиме +13...+18 °С, на півдні та в Криму до +21 °С; вдень +24 ... +29 °с, у південних областях місцями до +31°С".

На вихідні, 11-12 червня, погодні умови визначатимуться впливом місцевої повітряної маси. Температура повітря збережеться без істотних змін: вночі + 13...+18 °С, вдень +26 ... +31 °С, додав синоптик.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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