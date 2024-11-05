Вдарить мороз -3 градуси: синоптик попередила про небезпечну погоду

Погода в Україні у середу, 6 листопада, буде з мінусовими температурами повітря. Мороз буде спостерігатися вночі й подекуди досягатиме -3 градусів.
Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в більшості областей переважатиме суха погода.
"Холодна погода триває в Україні. Найближчої ночі очікується від 3 тепла до 3 морозу, а протягом дня середи повітря прогріється до +6…+11 градусів, на Закарпатті та півдні до +10…+13 градусів. У більшості областей України переважатиме суха погода, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу", – зазначила синоптикиня.
Вітер буде помірним, північно-західного напрямку. Сильний, до штормових поривів, ще залишиться на сході та північному сході України.
У Києві 6 листопада опадів не очікується. Вітер буде північно-західний, помірний, часом рвучкий. Найближчої ночі температура повітря буде триматися на рівні +1…+3 градуси, у середу вдень +7…+9 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. У найближчі дні українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.
Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.
Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
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