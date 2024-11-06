В Україну йде потепління: у яких областях буде +15

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України буде сильний туман.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-idet-poteplenie-v-kakih-oblastyah-budet-15-10611917.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 7 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

У яких областях температура погода опуститься до -3 градусів

Де очікується туман

У яких областях температура повітря підвищиться до +15

Погода в Україні 7 листопада буде туманною та сухою. В Україну йде невелике потепління. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде суха погода. У західних областях вночі буде 3 градуси морозу.

відео дня

Вдень температура повітря у південних областях буде +15 градусів. Надалі погода в Україні буде свіжою, холоднуватою, проте переважно сухою.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Проноз погоди в Україні на 7 листопада / фото: ventusky

Погода 7 листопада

В Україні 7 листопада буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у західних областях 0-5° морозу; вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 14°; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +14

За даними meteoprog, 7 листопада в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +2...+12 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до +2...+10 градусів.

Проноз погоди в Україні на 7 листопада / фото: meteoprog

Погода 7 листопада у Києві

У Києві 7 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Проноз погоди в Україні на 7 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. Найближчими днями українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред