Вдарить +32 градуси: на які області України налетить спека

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 24 червня
- Якою буде температура повітря
- У яких областях буде спека +32 градуси
Погода в Україні у вівторок, 24 червня, буде нестійкою, як і в попередні дні. Атмосферні фронти принесуть дощі та грози.
Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що температура повітря в Україні очікується неоднорідною.
"Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень +20…+22 градуси. У більшості областей упродовж дня передбачається +22…+25 градусів. У південній частині – спекотно, +27…+32 градуси", – розповіла синоптикиня.
Погода в Києві 24 червня
У Києві 24 червня будуть короткочасні дощі, грози. Температура повітря вдень очікується на рівні +22…+24 градуси.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.
Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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