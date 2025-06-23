Вдарить +32 градуси: на які області України налетить спека

В Україні будуть дощі з грозами. У багатьох областях температура повітря очікується неоднорідною, але в деяких регіонах вдарить спека.

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Погода в Україні - вдарить +32 градуси/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 24 червня

Якою буде температура повітря

У яких областях буде спека +32 градуси

Погода в Україні у вівторок, 24 червня, буде нестійкою, як і в попередні дні. Атмосферні фронти принесуть дощі та грози.

Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що температура повітря в Україні очікується неоднорідною.

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"Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень +20…+22 градуси. У більшості областей упродовж дня передбачається +22…+25 градусів. У південній частині – спекотно, +27…+32 градуси", – розповіла синоптикиня.

Погода в Україні 24 червня/ meteoprog

Погода в Києві 24 червня

У Києві 24 червня будуть короткочасні дощі, грози. Температура повітря вдень очікується на рівні +22…+24 градуси.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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