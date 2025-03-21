Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

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Погода в Україні - будуть мороз -3 градуси і дощі/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 22 і 23 березня

У яких областях будуть морози, а де буде +17 градусів

Де будуть дощі

Погода в Україні у вихідні, 22 і 23 березня, буде відносно теплою, місцями очікуються невеликі дощі та слабкий туман.

На погодні умови в нашій державі у ці дні впливатиме область підвищеного тиску, а також слабко виражені атмосферні фронти. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що очікується доволі комфортна і тепла погода. Проте буде відчутно більше хмарності, а в деяких областях пройдуть невеликі та помірні дощі.

Температура повітря на вихідних перевищуватиме середні кліматичні показники на 2-5 градусів.

Погода в Україні в суботу, 22 березня

У західних областях

У західних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів лише у другій половині дня на Закарпатті пройде дощ. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 градуси, вдень +12…+17 градусів.

У північних областях

У північній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Лише вдень на Сумщині місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+3 градусів, вдень +10…+15.

У центральних областях

У центральних регіонах України прогнозується тепла та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +11...+16.

На півдні України

У південних областях та Криму очікується сонячна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +11...+16, вздовж узбережжя морів +7...+11 градусів.

У східних областях

У східних областях опадів не передбачається. Небо очікується малохмарним. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +11...+16.

Погода в Україні 22 березня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 23 березня

У західних областях

У західних регіонах очікується хмарна та нестійка погода. Пройдуть помірні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на Вінниччині вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +5...+10.

У північних областях

У північних областях місцями пройдуть невеликі дощі, вночі з мокрим снігом. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +7...+12.

У центральних областях

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +9...+14.

На півдні України

У південних регіонах країни прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+4 градуси, вдень +8...+13.

У східних областях

У східних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4 градуси, вдень +9...+14.

Погода в Україні 23 березня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Яку раніше повідомляв Главред, в Україні вдарить +14 градусів – стала відома дата різкого потепління. Мінусова температура повітря відступатиме. Але похолодання ще завітає в Україну на один день – синоптикиня сказала, коли це буде.

Також раніше повідомлялося, що після потепління Україну накриє похолодання з дощами – синоптики назвали дату. Погода у Кропивницькому 21 березня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +14 градусів.

Нагадаємо, Україну накрила потужна магнітна буря червоного рівня – стало відомо, коли вона закінчиться. Потужність магнітної бурі сягає п'ятибального рівня.

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