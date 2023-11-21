Вдарить -12 і налипатиме сніг: Україну накриває сильна холоднеча

Через ожеледицю буде ускладнений рух транспорту на дорогах. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 22 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 22 листопада буде сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах майже по всій країні. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. У західних областях буде туман.

За даними синоптика Наталки Діденко, 22 листопада температура повітря опуститься до 12 градусів морозу на північному сході. У ніч на 23 листопада морози посиляться. А вже 24-25 листопада буде потепління. 26 листопада погода знову погіршиться - буде сніг, дощ, сильний вітер та налипання мокрого снігу.

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Погода в Україні 22 листопада / фото: ventusky

Погода 22 листопада

В Україні 22 листопада буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг у всіх областях, крім східних та північно-східних. На півдні може бути дощ. Вітер в цей день буде переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура протягом доби у північній частині 1-6°, у східних областях 6-11° морозу, на решті території від 3° морозу до 2° тепла (вдень на півдні країни 0-5° тепла, в Криму до 10°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 21 листопада Україну засипле снігом. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -8...+2 градуса тепла. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до 6-8 градусів тепла.

Погода в Україні 22 листопада / фото: meteoprog

Погода 22 листопада у Києві

У Києві 22 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день опадів прогнозують невеликий сніг, на дорогах буде ожеледиця. Через негоду може бути ускладнений рух транспорту. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі та вдень 1-6° морозу; у Києві вночі та вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 22 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

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