Трусити буде мінімум 4 дні: в Україну увірвалася майже 8-бальна магнітна буря

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягає майже 8-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 12 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів.
Вже сьогодні, 15 вересня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 8-ми балів.
Вважається, що завтра буря опуститься до 6 балів. За даними фахівців, на такому рівні буря протримається до 18 вересня включно. Очікується, що лише після цього вона піде на спад.
За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск - 14 вересня.
Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу С і М. Зараз на Сонці зафіксовано 44 плями.
Фахівці вважають, що 16 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та їжі з борошна. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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