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Трусити буде мінімум 4 дні: в Україну увірвалася майже 8-бальна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
15 вересня 2023, 20:57 оновлено 15 вересня, 21:07
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Найсильніший спалах стався сьогодні, 15 вересня. Вона досягла 8-ми балів.
магнітна буря, Сонце, погода
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: pexels

В Україну увірвалася дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягає майже 8-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 12 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів.

Вже сьогодні, 15 вересня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 8-ми балів.

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Вважається, що завтра буря опуститься до 6 балів. За даними фахівців, на такому рівні буря протримається до 18 вересня включно. Очікується, що лише після цього вона піде на спад.

магнітна буря
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск - 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу С і М. Зараз на Сонці зафіксовано 44 плями.

Фахівці вважають, що 16 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та їжі з борошна. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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