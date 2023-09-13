Насувається жорсткий шторм: в Україну вриваються грозові дощі

Погода в Україні 14 вересня різко зміниться. Значну територію України заливатиме дощами, температура повітря знизиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У всіх областях, крім східних та південно-східних, будуть грози.
Погода 14 вересня
В Україні 14 вересня буде мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозують, а ось вранці та вдень країну накриють грозові дощі.
Вітер в цей день буде південно-східний, а у західних областях - північно-східний. Його швидкість досягатиме 7-12 м/с.
"Температура вночі 9-14°, у західних та південних областях 14-19°; вдень 23-28°, у східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни 20-25°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +10
За даними Meteoprog, 14 вересня температура повітря опуститься до +10 градусів.
Найхолодніше буде у Сумській та Полтавській областях. Там температура повітря буде 10-24 градуса тепла.
Найспекотніше буде в Кіровоградській області. Там температура повітря буде 16-29 градусів тепла.
Погода 14 вересня в Києві
У Києві 14 вересня буде мінлива хмарність. Вдень регіон накриють дощі з грозами.
Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; по Києву вночі 12-14°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.
Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.
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