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Насувається жорсткий шторм: в Україну вриваються грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
13 вересня 2023, 20:45 оновлено 13 вересня, 20:45
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Найхолодніше буде на території Сумської та Полтавської областей.
погода, гроза
Прогноз погоди в Україні 14 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 14 вересня різко зміниться. Значну територію України заливатиме дощами, температура повітря знизиться. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У всіх областях, крім східних та південно-східних, будуть грози.

погода 14 сентября
Прогноз погоди в Україні 14 вересня / фото: ventusky

Погода 14 вересня

В Україні 14 вересня буде мінлива хмарність. Вночі опадів не прогнозують, а ось вранці та вдень країну накриють грозові дощі.

відео дня

Вітер в цей день буде південно-східний, а у західних областях - північно-східний. Його швидкість досягатиме 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, у західних та південних областях 14-19°; вдень 23-28°, у східних, північно-східних областях та на крайньому заході країни 20-25°", - йдеться у повідомленні.

погода 14 сентября
Прогноз погоди в Україні 14 вересня / фото: meteoprog

В Україні вдарить +10

За даними Meteoprog, 14 вересня температура повітря опуститься до +10 градусів.

Найхолодніше буде у Сумській та Полтавській областях. Там температура повітря буде 10-24 градуса тепла.

Найспекотніше буде в Кіровоградській області. Там температура повітря буде 16-29 градусів тепла.

погода 14 сентября
Прогноз погоди в Україні 14 вересня / фото: meteoprog

Погода 14 вересня в Києві

У Києві 14 вересня буде мінлива хмарність. Вдень регіон накриють дощі з грозами.

Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; по Києву вночі 12-14°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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