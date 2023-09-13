Штормитиме тиждень: Україну накриває майже 8-бальна магнітна буря

Україну накриває дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 8-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 11 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів. Вже наступного дня, 12 вересня, буря злетіла до майже 7-ми балів. Але сьогодні, 13 вересня, трохи вщухла до 5-ти балів.
Очікується, що 14 вересня геомагнітний шторм ослабне до 4 балів.
Однак не варто рано розслаблятися, адже на наступний день буря знову набере свою потужність і вріже майже 8-бальний шторм. Лише 16 вересня потужність бурі опуститься до 6 балів і почне знижуватися до мінімуму.
За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.
Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Зараз на Сонці зафіксовано 52 плями.
Фахівці вважають, що 14 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм.
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