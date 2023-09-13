Штормитиме тиждень: Україну накриває майже 8-бальна магнітна буря

Найвищої позначки магнітна буря досягне 15 вересня. Її потужність досягатиме майже 8-ми балів.

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Україну накрила дуже сильна магнітна буря

Україну накриває дуже сильна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 8-бального рівня. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 11 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів. Вже наступного дня, 12 вересня, буря злетіла до майже 7-ми балів. Але сьогодні, 13 вересня, трохи вщухла до 5-ти балів.

Очікується, що 14 вересня геомагнітний шторм ослабне до 4 балів.

відео дня

Однак не варто рано розслаблятися, адже на наступний день буря знову набере свою потужність і вріже майже 8-бальний шторм. Лише 16 вересня потужність бурі опуститься до 6 балів і почне знижуватися до мінімуму.

Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск очікується 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Зараз на Сонці зафіксовано 52 плями.

Фахівці вважають, що 14 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм.

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