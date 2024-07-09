Три області накриють дощі з грозами: де в Україні зміниться погода

Спека у найближчі дні лише посилиться. Пік спеки очікується 14-17 липня, зазначає синоптик.

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Погода в Україні - три області накриють дощі з грозами/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні стане ще спекотнішою, а пік спеки очкується 14-17 липня. Дощі з грозами у середу, 10 липня, можуть бути лише на північному сході України – у Полтавській, Харківській та сумській областях.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що опадів у цих областях варто чекати у середу під вечір.

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Також локальні дощі можуть бути в найближчу ніч у західних областях.

"Трохи навіть неймовірно, але завтра, 10-го липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України. Це Полтавщина, Харківщина, Сумщина. Скоріше опади з'являться ввечері у середу. Найближчої ночі також локальні дощі можливі у західних областях. Ще трохи спасенних дощів може бути сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина", – зазначила синоптик.

Вона наголосила, що в інших регіонах опадів не передбачається. Загалом у більшості областей України у середу домінуватиме суха спекотна погода.

"Температура повітря 10-го липня становитиме на заході та півночі +30…+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33…+37, місцями +36…+39 градусів", – сказала Діденко.

Погода в Україні 10 липня/ meteoprog

Погода в Києві 10 липня

У Києві в середу, 10 липня, очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30…+33 градуси.

"Надалі спека посилиться. Триватиме довго, але не вічно. Пік спеки очікується 14-17 липня", – зазначила синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.

Також раніше повідомлялося, що погода різко змінюється – стало відомо, які регіони накриють дощі з грозами. Водночас синоптики попереджають, що у багатьох областях України буде дуже спекотна погода.

Нагадаємо, Україну атакувала найсильніша магнітна буря – шторм сягнув позначки 9 балів. Ця магнітна буря сильно затягується. Очікується, що після неї одразу почнеться новий шторм.

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