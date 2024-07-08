Погода різко змінюється: які регіони накриють дощі з грозами

Водночас синоптики попереджають, що у багатьох областях України буде дуже спекотна погода.

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Прогноз погоди в Україні на 9 липня / фото: pixabay

Погода в Україні 9 липня буде дуже спекотною, але синоптики попереджають про те, що у деяких областях будуть дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у більшості західних, Запорізькій та Херсонській областях.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що Україну накрила 40-градусна спека, яка триватиме довго. Вона поки не може спрогнозувати, коли буде відчутне послаблення. Найспекотнішою буде погода на півдні, сході та в центральних областях країни.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 9 липня / фото: ventusky

Погода 9 липня

В Україні 9 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами у західних, східних, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у більшості західних областей 25-30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +40

За даними meteoprog, 9 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +24...+40 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 липня / фото: meteoprog

Погода 9 липня у Києві

У Києві 9 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Суха спекотна погода з температурою по області вночі 15-20°, вдень 28-33°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриє шалена спека – синоптики попередили про надвисоку температуру. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень, з 1 по 7 липня.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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