Тільки кілька регіонів чекає пекло: синоптики розповіли про атаку холодного фронту

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у перші вихідні жовтня буде неймовірно спекотною. Як прогнозують синоптики, 1 жовтня в південних регіонах і Дніпропетровській області буде до +26.

На сході та в центрі країни +22...+24, у Чернівецькій та Сумській областях до +22, на Київщині, Тернопільщині, Вінниччині та Івано-Франківщині до +19, у Хмельницькій та Житомирській областях до +16. В інших областях повітря прогріється до +12 ... +14.

У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікується мінлива хмарність, на решті території країни буде похмуро. У західних регіонах пройдуть невеликі дощі.

В неділю, 2 жовтня тепло затримається у Луганській та Донецькій областях до +24, Криму, Одеській та Запорізькій областях до +21, Дніпропетровській, Черкаській, Харківській та Миколаївській областях до +19. На Закарпатті, Кіровоградщині, Полтавщині та Сумщині до +17. В інших регіонах повітря прогріється до + 10 ... +13.

На всій території країни буде похмуро, без дощів обійдеться тільки в Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

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В понеділок 3 жовтня тиждень розпочнеться з помірно теплої погоди в Криму, Донецькій, Одеській, Херсонській та Запорізькій областях, а також на Закарпатті до +14...+16.

В інших регіонах жовтень по повній вступить в свої права: в північних областях середня температура складе +8...+10, на решті території — +11...+13. На Львівщині, Черкащині, Волині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині погода на початку тижня буде дощовою. В інших регіонах буде хмарно, але без опадів.

До середини жовтня варто очікувати істотного похолодання.

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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