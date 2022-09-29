Україну накриє пекельна спека: синоптик назвала найспекотніший день

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні до кінця тижня буде дуже спекотною. Як прогнозують синоптики, в Україні вдарить спека +28.

Так, у п'ятницю, 30 вересня, температура повітря в Україні становитиме +18...+23 градуси, на сході до +24, а на півдні місцями аж до +25...+ 27 градусів.

Синоптик Наталка Діденко зазначає, що прохолодно буде тільки в західних областях, однак і там досить комфортно, +16...+ 21 градус.

Вночі дощі пройдуть на півночі, в центрі і на півдні.

Вдень 30 вересня буде дощ у центральній частині, на крайньому заході, на Харківщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами. На решті території в денні години без істотних опадів.

У Києві температура повітря очікується від +19 до +21 градусів і після нічного дощу в Києві вдень буде приємне комфортне тепло.

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Погода на початок жовтня

Тепла погода ще пробуде в суботу, а ось в неділю небо затягне дощовими хмарами і стане холодніше, попереджає вона.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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