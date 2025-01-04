Вища за норму температура, сніг і мряка: якою буде погода у січні 2025-го

Січень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси. Також очікуються сніг, тумани і мряка.

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Погода в Україні - вища за норму температура, сніг і мряка/ УНІАН

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Якою буде погода в Україні у січні 2025 року

Які температури повітря очікуються у січні

Погода в Україні у січні 2025 року буде досить теплою, як для зими. Очікується, що температура повітря буде вищою за норму на 1,5-2 градуси, що досить помітно як для зимового місяця.

Середня температура повітря передбачається 0-3 градуси морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 тепла. Про це розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня, повідомляє ТСН.ua.

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"Від 4-5 січня прийдуть атмосферні фронти з північного заходу і півночі, які принесуть прохолодне повітря, температура знизиться до від’ємної – 0-6 градусів морозу. Можливі тумани, мряка, невеликий сніг. Надалі протягом місяця будуть коливання від тепла до холоду, але з перевагою плюсових температур, бо прогнози дають перевищення температурного фону на 1,5-2 градуси понад норму", – зазначила Голеня.

Згідно з узагальненим прогнозом на погодних сайтах, січень в Україні очікується помірно холодним, зі снігопадами, інколи сильними.

У регіонах погода буде помітно відрізнятися. У центральних і західних областях іноді буде більш зимно, ніж у північних та східних.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, повідомлялося, що вдарить мороз -13 градусів. Україну накриє похолодання – синоптик назвав дату. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 4 і 5 січня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють сильні морози – у яких областях буде найхолодніше. Погода в Україні стане набагато холоднішою в найближчі вихідні, у багатьох областях будуть морози, мокрий сніг й подекуди дощ.

Раніше Главред повідомляв, що похолодання вдарить в Україні, буде сніг – синоптикиня назвала дату. У частині областей різко знизиться температура повітря, а також буде йти дощ із переходом у мокрий сніг.

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Хто така Наталія Голеня Наталія Голеня - синоптик, метеоролог, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру.

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