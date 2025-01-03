Вдарить мороз -13 градусів: Україну накриє похолодання – синоптик назвав дату

Короткочасне похолодання буде дуже відчутним. У деяких областях також будуть йти сніг і мокрий сніг.

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Погода в Україні стане холоднішою - вдарить мороз -13 градусів/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли Україні накриє похолодання і будуть сильніші морози

Де буде йти сніг і мокрий сніг

Погода в Україні у вихідні, 4 і 5 січня, відзначиться серйозним похолоданням. Відбудеться зниження температури повітря на 5-9 градусів.

Зміна погодних умов буде спричинена надходженням прохолодної повітряної маси з північного заходу Європи, а також розвитком молодого антициклону над Румунією. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Також він попередив, що місцями пройде сніг і мокрий сніг. Проте, за його словами, інтенсивність опадів буде переважно невеликою.

Найнижча температура повітря у ці вихідні буде в Карпатах – там в ніч на суботу вдарить -10 градусів, а в ніч на неділю очікується -13 градусів.

Погода в Україні 4 січня

У західних областях

У західних областях пройдуть невеликі опади у вигляді снігу та снігової крупи. Місцями можлива слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень 0...-5. У Карпатах вночі -5...-10 градусів, вдень -3...-8.

У північних областях

У північній частині країни протягом доби місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Можлива слабка хуртовина. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0...-5 градусів, вдень -3...+2.

У центральних областях

У центральних регіонах України вночі місцями пройде невеликий дощ із переходом у мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1 градус, вдень -2…+3.

На півдні України

У південних регіонах вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно західної чверті, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -3...+2 градуси, вдень +1...+6, у Криму протягом доби +2...+7 градусів.

У східних областях

У східній частині країни вночі пройде помірний дощ із мокрим снігом, вдень місцями на Харківщині можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 градуси.

Погода в Україні 4 січня/ meteoprog

Погода в Україні 5 січня

У західних областях

У західних регіонах очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4...-9 градусів, вдень 0...-5. У Карпатах вночі -8...-13 градусів, вдень -4...-9.

У північних областях

У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 градусів, вдень -1...-6.

У центральних областях

У центральній частині країни прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується -3...-8 градусів, вдень 0...-5.

На півдні України

У південних областях та Криму опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень -1...+4.

У східних областях

У східній частині країни опадів не прогнозується. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 градусів, вдень -1...-6.

Погода в Україні 5 січня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що похолодання вдарить в Україні, буде сніг – синоптикиня назвала дату. У частині областей різко знизиться температура повітря, а також буде йти дощ із переходом у мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють снігопади та хуртовини – де оголосили 3 рівень небезпечності. Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у двох областях, оголошено 3 рівень небезпечності.

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