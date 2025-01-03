Україну накриють сильні морози: у яких областях буде найхолодніше

Погода в Україні стане набагато холоднішою в найближчі вихідні, у багатьох областях будуть морози, мокрий сніг й подекуди дощ.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakroyut-silnye-morozy-v-kakih-oblastyah-budet-holodnee-vsego-10627361.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - Україну накриють сильні морози/ УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 4 і 5 січня

У яких областях будуть найсильніші морози

Коли похолодання в Україні відступить

Погода в Україні стане холоднішою. Нашу державу накрило похолодання, і у вихідні, 4 і 5 січня, воно ще більше посилиться.

У ніч на суботу, 4 січня, очікується температура на рівні -2…-5 градусів, на південному сході буде 0…+3 градуси. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

"Вдень у суботу в західних та північних областях -1…-3 градуси, у центральних областях та на сході від 1 морозу до 2 тепла, у південній частині +2…+7 градусів. Повсюди, періодично, 4-го січня випадатиме мокрий сніг, на півдні – з дощем", – зазначила Діденко.

Вона розповіла, що в ніч на неділю, 5 січня, в Україні вже передбачається -4…-9 градусів, а вдень 5-го січня 0…-3 градуси морозу, на півдні від 0 до 3 градусів тепла.

У неділю в більшості областей України опадів не очікується, лише надвечір 5-го січня у Карпатах та на Закарпатті піде сніг.

Водночас синоптикиня попередила, що в суботу в Україні передбачається сильний вітер західного та північно-західного напрямків.

Погода в Україні 4 січня/ meteoprog

Погода в Україні 5 січня/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві в суботу, 4 січня, буде вітряно, до штормових поривів, з періодичним мокрим снігом. Вночі температура повітря триматиметься на рівні -1…-3 градуси, вдень буде близько одного градуса морозу. За словами Діденко, через сильний вітер по відчуттях може здаватися, нібито температура становить -5…-8 градусів.

У неділю в Києві без істотних опадів, вітер вгомониться. Проте похолоднішає ще більше: вночі буде -4…-7 градусів, вдень 0…-2 градуси морозу.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Із 6-го січня в Україні очікується потепління, а потім, з 11-го січня, знову похолоднішає, зазначила синоптикиня.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, повідомлялося, що вдарить мороз -13 градусів. Україну накриє похолодання – синоптик назвав дату. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 4 і 5 січня.

Раніше Главред повідомляв, що похолодання вдарить в Україні, буде сніг – синоптикиня назвала дату. У частині областей різко знизиться температура повітря, а також буде йти дощ із переходом у мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють снігопади та хуртовини – де оголосили 3 рівень небезпечності. Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у двох областях, оголошено 3 рівень небезпечності.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред