Температура повітря опуститься до +4: де литимуть грозові дощі

Погода в Сумах буде однією з найхолодніших. Вдень температура повітря опуститься до +17 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 15 червня

Де температура повітря опуститься до +4 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 15 червня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 червня у більшості областей підвищиться температура повітря до 24 градусів тепла, а 15 червня - до 26 градусів тепла. Практично повсюди будуть періодичні дощі з грозами. Також буде рвучкий вітер.

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Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: ventusky

Погода 15 червня

В Україні 15 червня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі майже у всіх областях України. Сухо буде лише у західних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°, на південному заході країни до 27°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +26

За даними meteoprog, 15 червня в Україні буде тепліша погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+26 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря опуститься до +11...+17 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: meteoprog

Погода 15 червня у Києві

У Києві 15 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у Києві вночі 12-14°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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