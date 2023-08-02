Атакував майже 6-бальний шторм: Україну накрила найпотужніша магнітна буря

Дуже сильна магнітна буря накрила Україну. Магнітний шторм досягає майже 6-ти балів. Про це повідомляє meteoagent.
Буря накрила країну ще 1 серпня, а її потужність сягала майже 5 балів. Проте вже 2 серпня сила магнітної бурі збільшилася на 1 одиницю - до майже 6-ми балів, що зробило її небезпечною для здоров'я.
Починаючи з 3 серпня магнітна буря стане слабкіше на одну одиницю і буде досягати майже 5-бальної потужності.
Штормитиме до 4 серпня включно. У п'ятницю потужність магнітної бурі сягатиме також майже 5-ти балів.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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