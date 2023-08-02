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Атакував майже 6-бальний шторм: Україну накрила найпотужніша магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
2 серпня 2023, 20:21 оновлено 2 серпня, 20:24
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Магнітна буря в Україні затягнеться на 4 дні. Її потужність поступово падатиме.
Сонце, магнітна буря
Україну накрила потужна магнітна буря / фото: pixabay

Дуже сильна магнітна буря накрила Україну. Магнітний шторм досягає майже 6-ти балів. Про це повідомляє meteoagent.

Буря накрила країну ще 1 серпня, а її потужність сягала майже 5 балів. Проте вже 2 серпня сила магнітної бурі збільшилася на 1 одиницю - до майже 6-ми балів, що зробило її небезпечною для здоров'я.

Починаючи з 3 серпня магнітна буря стане слабкіше на одну одиницю і буде досягати майже 5-бальної потужності.

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Штормитиме до 4 серпня включно. У п'ятницю потужність магнітної бурі сягатиме також майже 5-ти балів.

магнітна буря
Україну накрила потужна магнітна буря / фото: meteoagent

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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