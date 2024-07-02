Такого шторму вже давно не було: частину областей накривають шквали, град і грози

Синоптики оголосили штормове попередження - ІІ рівень небезпечності буде в одній області.

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Прогноз погоди в Україні на 3 липня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 3 липня буде дуже спекотною. Однак у деяких областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Водночас синоптики оголосили штормове попередження у західних, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях - І рівень небезпечності. Там очікують грози, дощі, град та шквали. У Чернівецькій області синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 3 липня будуть значні температурні контрасти - від +17 до +37 градусів. Найспекотніше буде у східних областях, на півдні та у більшості центральних областей.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 3 липня / фото: ventusky

Погода 3 липня

В Україні 3 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами у багатьох областях України. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

"У Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях значні дощі (у Чернівецькій області протягом доби сильні дощі); температура вночі 11-16°, вдень 17-22°. На Київщині та Чернігівщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, вдень 24-29°. На решті території збережеться суха та жарка погода; температура вночі 19-24°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 3 липня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +22...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+29 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 липня / фото: meteoprog

Погода 3 липня у Києві

У Києві 3 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 16-21°, вдень 24-29°; у Києві вночі близько 20°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 3 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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