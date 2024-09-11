Грозовий циклон накриє Україну: які регіони заливатиме дощем

У багатьох областях України будуть сильні дощі та грози. Синоптики попередили про небезпеку.

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Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 12 вересня буде грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що Україну почне атакувати циклон Annet. Грозові дощі накриють майже всі регіони. Водночас температура повітря буде низькою лише у західних областях.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / фото: ventusky

Погода 12 вересня

В Україні 12 вересня буде хмарно з проясненнями. У цей день дощі з грозами очікуються у всіх областях України, крім східних. Вітер в цей день буде південно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 19-24°; на решті території вночі 14-19°, вдень 23-28°, на сході країни до 31°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 12 вересня в Україні буде прохолодним. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+33 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / фото: meteoprog

Погода 12 вересня у Києві

У Києві 12 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°; у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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