Снігопади лупитимуть: синоптики попередили про потужний циклон в Україні

Синоптики прогнозують в Україні серйозні снігопади. Коли чекати потепління і зміни погоди.

Погода в Україні / УНІАН

Погода в Україні на початку квітня покаже ще сюрпризи. Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, місцями найближчими днями може піти мокрий сніг.

У середу, 5 квітня, сніг з дощем очікується у західних та деяких центральних областях. В інших областях, крім Харківської, Луганської, Сумської, Львівської та Закарпатської областей - без істотних опадів.

У четвер, 6 квітня, мокрий сніг прогнозується на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В інших регіонах очікуються дощі.

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У п'ятницю, 7 квітня, дощі зі снігом збережуться тільки на Закарпатті та у Львівській області. На півдні, сході в деяких північних і центральних областях очікуються дощі.

Погода на Великдень 2023 в Україні

Погода в Україні на Великдень, яку українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.

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