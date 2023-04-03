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В Україну мчить спека: синоптик назвав дату різкого потепління до +23

3 квітня 2023, 17:02
15-16 квітня повітря вдень буде більше прогріватися, а після Великодня вдарить неймовірне потепління в Україні.
В Україну мчить спека: синоптик назвав дату різкого потепління до +23
Погода в Україні / pexels.com

Погода в Україні у квітні буде нестійка. Місяць почався з похолодання, снігу і дощів.

Синоптик Ігор Кибальчич зазначає, що перша декада квітня буде прохолодною і дощовою.

"У деяких регіонах погіршення погодних умов може супроводжуватися мокрим снігом. У нічні та ранкові часи з 3 по 5 квітня будуть спостерігатися заморозки в більшості областей, крім півдня і Сходу", - зазначив синоптик.

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У другій декаді квітня швидкого потепління не очікується, а прохолодний і вологий характер погоди буде переважати. Однак, як стверджує Кибальчич, нічні морози почнуть відступати.

Погода на Великдень 2023

В середині місяця інтенсивного і різкого потепління також не буде.

"Після 15-16 квітня повітря вдень буде більше прогріватися, і до початку третьої декади стовпчики термометрів можуть показувати від +20 до +25 градусів. Вночі температура повітря коливатиметься від +7 до + 12", - каже синоптик.

Кибальчич прогнозує, що в кінці місяця істотно знизиться кількість опадів, а сонячних днів стане ще більше.

Хто такий Ігор Кибальчич

Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

"Квітень в нинішньому році на більшій частині території України виявиться вологим, місцями надмірно. Місячна кількість опадів сумарно перевищить норму в 1,5-2 рази. Температурний режим буде мати тенденцію до більш низьких показників і в середньому за місяць виявиться близько норми, в західних, північних і центральних областях місцями нижче норми на 1-3 градуси. В окремі дні першої декади є ймовірність випадання снігу зі встановленням тимчасового снігового покриву", - підбив підсумки синоптик у своєму детальному прогнозі погоди на квітень.

Карта погоди

Погода на Великдень 2023 в Україні

Погода в Україні на Великдень, яку українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.

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