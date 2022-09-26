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Синоптики розповіли, де і коли чекати справжнього пекла в Україні

26 вересня 2022, 02:20

Повітря прогріється в Україні до жарких +28 градусів, але будуть лити дощі.

погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні цього тижня буде спекотною, лише дощі псуватимуть настрій у кількох областях, в основному на заході та сході країни.

26 вересня, опади накриють весь західний регіон, також торкнуться трохи центру з північчю.

В Укргідрометцентрі відзначають, що дощі проллються від Закарпаття до Хмельницької області, а ось в Житомирській, Сумській, Чернігівській та Київській областях дощі буде тільки вдень, вночі опадів не обіцяють.

Температура вдень коливатиметься від +13 до +17, вночі +6...+10.

У більшості регіонів вдень температура повітря буде в районі 12-18 градусів з позначкою "плюс", вночі вона опуститься до +6 +9.

На півдні буде найтепліше. Повітря прогріється до +19...+22. З настанням ночі похолодає до +10...+13 градусів.

Карта погоди

У вівторок, 27 вересня, дощовий фронт вже повністю захопить центр.

На заході країни температура повітря досягне +11...+14 градусів вдень зі зниженням до +8...+ 11 вночі. На півночі та сході вдень буде +11...+19 вдень і +8...+12 вночі, крім Донецької та Луганської областей, де стовпчики термометрів вдень показуватимуть +19...+21 і +11...+14 вночі.

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У південних частинах країни збережеться суха погода, + 23...+26 і +12...+16 відповідно.

Карта погоди

28 вересня, дощі будуть заливати західні області, північний схід і Херсон. На решті території опадів не передбачається.

На заході температура повітря буде в межах +14...+17 вдень і + 8...+11 вночі.

У центральних областях +14...+18 вдень і + 8...+12 вночі.

На півночі країни +14...+17 вдень і + 8...+11 вночі.

На сході +17...+21 вдень і +10...13 вночі.

У південних областях + 21...+25 вдень і + 12...+16 вночі.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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