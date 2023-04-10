В Україну йде різке потепління: синоптик назвала дату нестерпної спеки - карта

Погода в Україні найближчими днями буде незвичайною, оскільки найхолодніше буде на півдні. Дощі очікуються в центрі та півдні України.
"11 квітня буде незвичайним. Тому що найхолоднішою (або найхолоднішою) очікується погода в південній частині, яка традиційно повинна бути найтеплішою", - розповіла синоптик Наталка Діденко в Facebook.
За даними синоптика, завтра протягом дня тільки + 9...+ 12 градусів, хіба що в Криму і Приазов'ї до +14 градусів.
"На решті території України вдень у вівторок +12...+16 градусів, хіба що в областях Прикарпаття місцями ще затримається свіжа погода, +9...+12 градусів", - додала Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
При цьому дощі завтра пройдуть в південній частині, ввечері 11 квітня "підтягнуться" до центральних областей.
"Трохи покапає на Заході, але не суттєво. На решті території України - без опадів", - додала вона.
У Києві 11 квітня температура повітря порадує, вдень до +15 градусів. Дощу не буде.
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Погода на Великдень
"На Великдень в Україні вночі очікується + 5...+ 9 градусів, свіжо, думайте, що одягнути красиве тепліше, вдень 16 квітня передбачається +9...+ 12 градусів", - розповіла вона.
Діденко додала, що дощі, при цьому більш вірогідні тільки в західних областях.
За прогнозом синоптиків, справжня спека буде вже в третій декаді квітня. Можна чекати + 20 і багато сонця.
Раніше синоптики обіцяли погоду в Україні з сюрпризами. За прогнозом, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.
Метеоресурси відзначають, що до 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.
Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.
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