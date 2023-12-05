Сильне похолодання і сніг: де в Україні вріже -14

У Івано-Франківській та Закарпатській області буде висока небезпека сходження снігової лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 6 грудня буде сухою, але морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській області буде висока небезпека сходження снігової лавини. Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: ventusky

Погода 6 грудня

В Україні 6 грудня буде хмарно з проясненнями. У Житомирській та Вінницькій областях синоптики прогнозують сніг, в Одеській - дощ. На території західних та північних областей буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 3-8° морозу, у Львівській, Чернігівській та Сумській областях 6- 11° морозу, на Одещині та в Криму від 2° морозу до 3° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

Погода 6 грудня у Києві

У Києві 6 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу; вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: meteoprog

В Україні вдарить -14

За даними meteoprog, 6 грудня в Україні буде ожеледиця. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря опуститься до -14...+1 градуса. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +2...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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