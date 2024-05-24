Шторм, грози і похолодання до +4: в Україні погіршиться погода – стала відома дата

Частину областей накриють короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря суттєво знизиться.

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Погода в Україні погіршиться - будуть шторм, грози і похолодання до +4/ unsplash.com

Погода в Україні стане холоднішою у вихідні, 25 і 26 травня. У частині областей знизиться температура повітря, подекуди будуть дощі з грозами. Але завдяки впливу антициклону на більшій частині території України очікується переважно суха погода з комфортними температурами.

Про погоду на вихідні розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що короткочасні дощі, подекуди з грозами, очікуються у західних областях, а також місцями на півдні нашої держави.

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Вітер переважатиме східної чверті, у південній половині країни він буде з поривами місцями до 15-20 м/с. У той же час метеоролог попередив, що на акваторії Азовського моря та у північно-західній частині Чорного моря очікується шторм.

Найнижча температура повітря на вихідних очікується вночі 26 травня у Карпатах – там стовпчики термометрів подекуди будуть показувати лише +4 градуси. Найтепліше буде в суботу, 25 травня, у західних областях – там вдень температура повітря може досягнути позначки +29 градусів. Також в неділю, 26 травня, на заході України вдень температура може досягати +28 градусів.

Погода в Україні 25 травня

У західних областях

У західних областях вночі без істотних опадів. Вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали, 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29. У Карпатах вночі +6...+11, вдень +18...+23 градуси.

У північних областях

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +21…+26.

У центральних областях

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 градусів, вдень +21…+26.

На півдні України

У південній частині та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27.

У східних областях

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, на Донбасі вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +20…+25.

Погода в Україні 25 травня/ meteoprog

Погода в Україні 26 травня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, вдень +23...+28. У Карпатах вночі +4...+9 градусів, вдень +18...+23.

У північних областях

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +22…+27.

У центральних областях

У центральних областях вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий дощ, можлива гроза. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +21…+26.

На півдні України

У південних областях та у Криму хмарно із проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 градусів, вдень +21…+26.

У східних областях

У східних областях хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +18…+23.

Погода в Україні 26 травня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриють сильні дощі – синоптик назвала дату, коли буде лити, як з відра. У нашу країну скоро прийдуть сильні опади, а в частині областей температура повітря стане набагато нижчою.

Нагадаємо, Україну атакують нові магнітні бурі. Очікується, що магнітна буря посилиться і досягне 5-ти балів.

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