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Штормовий вітер і дощі з грозами: Україну атакує жорстка негода

Ангеліна Підвисоцька
27 серпня 2024, 17:54
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Синоптики попереджають про те, що погода в Україні буде спекотною.
погода
Прогноз погоди в Україні на 28 серпня / фото: pixabay

Погода в Україні 28 серпня буде теплою, але у багатьох областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Водночас синоптики попереджають про те, що майже у всіх областях України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що у середу Україна буде однією із найспекотніших країн у Європі. На півдні будуть дуже сильні пориви вітру. Лише 2 вересня очікується короткочасне послаблення спеки

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 28 августа
Прогноз погоди в Україні на 28 серпня / фото: ventusky

Погода 28 серпня

В Україні 28 серпня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 18-23°, у західних та північних областях 15-20°; вдень 29-34°, на узбережжі морів 26-31°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 28 серпня в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Найтепліше буде в Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+36 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+30 градусів.

погода 28 августа
Прогноз погоди в Україні на 28 серпня / фото: meteoprog

Погода 28 серпня у Києві

У Києві 28 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°; У Києві вночі 17-19°, вдень близько 30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 28 августа
Прогноз погоди в Україні на 28 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Україну накрила затяжна спека. Згодом стало відомо, що через сильне обміління багатьох річок України на території держави засуха, а як наслідок, температура повітря значно підвищується.

Раніше синоптик попередила, що з неділі, 25 серпня, знову посилиться спека. Похолодання очікується вже 1-2 вересня. Тоді температура повітря знизиться до комфортної.

Напередодні синоптик зауважувала, що до кінця серпня спеки ще вистачатиме в Україні, найближче відчутніше її послаблення маячить десь із 28 серпня.

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