Штормовий вітер, град та грози: які регіони заливатимуть дощі

Погода в Україні 25 липня буде місцями прохолодною. У багатьох областях синоптики попереджають про грози, шквали та град. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Водночас в цей день у східних, центральних, більшості північних та південних областей, а також у Тернопільській та Волинській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що у західних областях України в цей день буде прохолодно - 20-25 градусів тепла. У суботу та неділю буде спекотніше, а вже у понеділок температура повітря знизиться у більшості областей.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 25 липня
В Україні 25 липня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у західних, Житомирській, Вінницькій, вдень і в Одеській та Миколаївській областях. Там можу бути навіть град. Загалом вітер в цей день буде східний та північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Водночас синоптики попереджають про можливі пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 27-32°; на решті території вночі 13-18°, вдень 25-30°, у західних, Вінницькій та Житомирській областях 19-24° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 14-19°)", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +33
За даними meteoprog, 25 липня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +21...+33 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+22 градусів.
Погода 25 липня у Києві
У Києві 25 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі 13-18°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, на які регіони обвалиться шторм. Синоптики попереджають про те, що зниження температури повітря буде відчутне вже на цьому тижні.
Також повідомлялося, що країну атакував жорсткий шторм – Україну "труситиме" майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.
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